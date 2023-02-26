Васса Николаева
Место рожденияд.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти26.12.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847
Муж: Захарий Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зиновий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
?.01.1857
Сын: Николай Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Семён Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
07.09.1858
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Федора Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
До 1862
Сын: Михаил Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Васса Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
04.03.1871
Дочь: Агапия Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Смерть
26.12.1886