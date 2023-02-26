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Васса Николаева

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Место рождения

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

26.12.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847

Муж: Захарий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зиновий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1857

Сын: Николай Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Семён Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1858

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Федора Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Михаил Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Васса Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1871

Дочь: Агапия Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.12.1886
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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