Иван Захаров
Место рождения
Дата рождения07.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1858
Отец: Захарий Миронов
Мать: Васса Николаева
Бракосочетание
08.02.1881
Жена: Евдокия Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1881
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
27.02.1883
Сын: Прокопий Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
08.04.1884
Дочь: Агапия Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
18.02.1886
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Смерть
Неизвестно