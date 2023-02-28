Иван Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Захаров

Иван Захаров

avatar

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1858

Отец: Захарий Миронов

Мать: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1881

Жена: Евдокия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1881

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1883

Сын: Прокопий Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1884

Дочь: Агапия Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1886

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close