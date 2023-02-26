Евдокия Тихонова
Место рожденияд.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1861
д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881
Муж: Иван Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1881
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
27.02.1883
Сын: Прокопий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
08.04.1884
Дочь: Агапия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
18.02.1886
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
23.12.1888
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Захаров
Смерть
Неизвестно