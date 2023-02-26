Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Тихонова

Евдокия Тихонова

Место рождения

д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Михалево Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Иван Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.12.1881

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1883

Сын: Прокопий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1884

Дочь: Агапия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1886

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1888

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close