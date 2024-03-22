Зиновий Захаров
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Захарий Миронов
Мать: Васса Николаева
Сын: Григорий Зиновьев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Сын: Фёдор Зиновьев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Дочь: Пелагея Зиновьева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Сын: Иоанн Зиновьев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Яков Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Сергей Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Михаил Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Илларион Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Никифор Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Сын: Василий Зиновьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Дочь: Марфа Зиновьева
Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова
Жена: Ксения Иванова
Жена: Евдокия (Ефимия) Иванова