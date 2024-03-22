Зиновий Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновий Захаров

Зиновий Захаров

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Захарий Миронов

Мать: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1872

Сын: Григорий Зиновьев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Фёдор Зиновьев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагея Зиновьева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Иоанн Зиновьев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1886

Сын: Яков Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Михаил Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Илларион Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Никифор Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1898

Сын: Василий Зиновьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Марфа Зиновьева

Мать ребёнка: Евдокия (Ефимия) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Ефимия) Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close