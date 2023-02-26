Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Иванова

Ксения Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

14.09.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1872

Сын: Григорий Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Фёдор Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагея Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Иоанн Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Захаров

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновий Захаров

Смерть
14.09.1879
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close