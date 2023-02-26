Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти14.09.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1872
Сын: Григорий Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Захаров
Рождение ребёнка
23.12.1873
Сын: Фёдор Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Захаров
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелагея Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Захаров
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Иоанн Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Захаров
Смерть
14.09.1879
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище