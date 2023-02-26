Василий Яковлев
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти03.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1853
Отец: Яков Семёнов
Мать: Агрипина Савельева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875
Жена: Анна Матвеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.11.1880
Жена: Федора Захарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1882
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Федора Захарова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1887
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Федора Захарова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Васса Васильева
Мать ребёнка: Федора Захарова
д.Булаты ( Севериново тож ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Федора Захарова
д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1903
д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки