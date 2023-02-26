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Василий Яковлев

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

03.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Яков Семёнов

Мать: Агрипина Савельева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Анна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.11.1880

Жена: Федора Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1882

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Федора Захарова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1887

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Федора Захарова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: Федора Захарова

д.Булаты ( Севериново тож ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Федора Захарова

д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1903
д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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