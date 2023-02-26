Агрипина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти02.12.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1843
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захарий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Семёнов
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.12.1879
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.