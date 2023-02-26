Агрипина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

02.12.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1843

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Захарий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Семёнов

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.12.1879
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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