Анна Матвеева
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.07.1853
Дата смерти18.12.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853
Отец: Матвей (Прокопов)
Мать: Ирина Маркова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875
Муж: Василий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
18.12.1879
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище