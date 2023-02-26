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Анна Матвеева

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.07.1853

Дата смерти

18.12.1879

Пол

Женский

Отец

До 1818 г.р.

Мать

До 1818 г.р.

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853

Отец: Матвей (Прокопов)

Мать: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Василий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
18.12.1879
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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