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Матвей (Прокопов)

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1837

Дочь: Елизавета Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1839

Сын: Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1840

Сын: Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Карп Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Маркова

Рождение ребёнка
22.03.1847

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1848

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1856

Дочь: Дария Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Прохор Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Маркова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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