Ирина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1837
Дочь: Елизавета Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1839
Сын: Иоанн Матвеев
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1840
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карп Матвеев
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
Рождение ребёнка
22.03.1847
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1848
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1856
Дочь: Дария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Прохор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей (Прокопов)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно