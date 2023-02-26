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Анастасия Васильева

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Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.12.1882

Дата смерти

23.01.1883

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1882

Отец: Василий Яковлев

Мать: Федора Захарова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1883
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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