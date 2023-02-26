Анастасия Васильева
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.12.1882
Дата смерти23.01.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1882
Отец: Василий Яковлев
Мать: Федора Захарова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1883
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.