Слободчуков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти04.03.1979
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Слободчуков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1914
Сын: Слободчуков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Военная служба
Между 05.04.1915 и ?.08.1915 ст.
Род войск: 5 пехотная дивизия, 19-й пехотный Костромской полк, 7 рота Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: с. Петропавловка
Военная служба
05.04.1915 ст.
Ново-Троицкая волость, Днепровский уезд, Таврическая губ., Российская Империя
-: РАНЕНИЕ - ГОСПИТАЛЬ
Военная служба
19.06.1915
Maidan Starowiejski, Люблинское воеводство, Польша
Воинское звание: кадровый рядовой -: в ДИВИЗИОННЫЙ ЛАЗАРЕТ Источник: http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10097535/ *Майдан Езиор - Майдан Езерко - Maidan Starowejski *В УКАЗАНОМ КВАДРАТЕ БЫЛ Р... Показать все
Военная служба
?.07.1915 ст.
с. Красник, Люблинское воеводство, Польша
-: ВЗЯТ В ПЛЕН
Военная служба
?.08.1915 ст.
Миловице , Чехия (Богемия в сост. Австро-Венгрии)
-: В ПЛЕНУ В ЛАГЕРЕ (при чём тут Австрия ?)
Бракосочетание
До 1915
Рождение ребёнка
18.11.1919
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
24.10.1921
Сын: Слободчуков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1924
Дочь: Бровцына Александра Васильевна
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1927
Дочь: Кучеренко Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Слободчуков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 04.03.1979
Смерть
04.03.1979