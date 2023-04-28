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Слободчуков Василий Петрович

Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

1892

Дата смерти

04.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Слободчуков Пётр Андреевич

Мать: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Слободчуков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
30.09.1914

Сын: Слободчуков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Военная служба
Между 05.04.1915 и ?.08.1915 ст.
Род войск: 5 пехотная дивизия, 19-й пехотный Костромской полк, 7 рота Воинское звание: рядовой Откуда прибыл: с. Петропавловка
Военная служба
05.04.1915 ст.
Ново-Троицкая волость, Днепровский уезд, Таврическая губ., Российская Империя
-: РАНЕНИЕ - ГОСПИТАЛЬ
Военная служба
19.06.1915
Maidan Starowiejski, Люблинское воеводство, Польша
Воинское звание: кадровый рядовой -: в ДИВИЗИОННЫЙ ЛАЗАРЕТ Источник: http://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10097535/ *Майдан Езиор - Майдан Езерко - Maidan Starowejski *В УКАЗАНОМ КВАДРАТЕ БЫЛ Р... Показать все
Военная служба
?.07.1915 ст.
с. Красник, Люблинское воеводство, Польша
-: ВЗЯТ В ПЛЕН
Военная служба
?.08.1915 ст.
Миловице , Чехия (Богемия в сост. Австро-Венгрии)
-: В ПЛЕНУ В ЛАГЕРЕ (при чём тут Австрия ?)
Бракосочетание
До 1915

Жена: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.11.1919

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
24.10.1921

Сын: Слободчуков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.06.1924

Дочь: Бровцына Александра Васильевна

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1927

Дочь: Кучеренко Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Слободчуков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Слободчукова Мария Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 04.03.1979
Смерть
04.03.1979
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