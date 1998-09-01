Кучеренко (Слободчукова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Слободчукова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1927

Дата смерти

01.09.1998

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: Слободчуков Василий Петрович

Мать: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Анатолий ?

Рождение ребёнка
До 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий ?

Смерть
01.09.1998
Похороны
02.09.1998

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