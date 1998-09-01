Кучеренко (Слободчукова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1927
Дата смерти01.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучеренко Анатолий ?
Рождение ребёнка
До 1952
Смерть
01.09.1998
Похороны
02.09.1998