Слободчукова (Лакурина) Ульяна (Иулиания) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова (Лакурина) Ульяна (Иулиания) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакурин ! Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчук Павел Петрович

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слободчукова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
22.03.1889 ст.

Сын: Слободчуков Яков Петрович

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Слободчуков Василий Петрович

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900

Сын: Слободчуков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: (Слободчукова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: (Слободчукова) Феодора Петровна

Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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