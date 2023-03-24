Слободчукова (Лакурина) Ульяна (Иулиания) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лакурин ! Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слободчукова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1889 ст.
Сын: Слободчуков Яков Петрович
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Слободчуков Василий Петрович
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900
Сын: Слободчуков Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: (Слободчукова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: (Слободчукова) Феодора Петровна
Отец ребёнка: Слободчуков Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно