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Слободчуков Василий Васильевич

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

24.10.1921

Дата смерти

26.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1921

Отец: Слободчуков Василий Петрович

Мать: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Награда
06.04.1985
-: Орден Отечественной войны II степени Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519910689/ Год рождения: __.__.1921 Место рождения: Украинская ССР, Ворошиловградс... Показать все
Смерть
26.06.2000
Похороны
28.06.2000

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