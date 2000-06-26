Слободчуков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1921
Дата смерти26.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Награда
06.04.1985
-: Орден Отечественной войны II степени Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519910689/ Год рождения: __.__.1921 Место рождения: Украинская ССР, Ворошиловградс... Показать все
Смерть
26.06.2000
Похороны
28.06.2000