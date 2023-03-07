Слободчуков Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчуков Пётр Андреевич

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1889 ст.

Сын: Слободчуков Яков Петрович

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Слободчуков Василий Петрович

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900

Сын: Слободчуков Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: Феодора Петровна

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободчук Павел Петрович

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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