Слободчуков Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободчуков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1889 ст.
Сын: Слободчуков Яков Петрович
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Слободчуков Василий Петрович
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900
Сын: Слободчуков Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: Феодора Петровна
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Слободчукова Ульяна (Иулиания) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно