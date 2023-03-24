Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти22.06.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
29.11.1912
Сын: Слободчуков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1914
Сын: Слободчуков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Бракосочетание
До 1915
Рождение ребёнка
18.11.1919
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1921
Сын: Слободчуков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1924
Дочь: Бровцына Александра Васильевна
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1927
Дочь: Кучеренко Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1931
Сын: Слободчуков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 22.06.1973
Смерть
22.06.1973