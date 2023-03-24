Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

22.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бурлаков Григорий Гаврилович

Мать: Бурлакова Полина Поликарповна

Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Слободчуков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1914

Сын: Слободчуков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Бракосочетание
До 1915

Муж: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1919

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1921

Сын: Слободчуков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1924

Дочь: Бровцына Александра Васильевна

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1927

Дочь: Кучеренко Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1931

Сын: Слободчуков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Слободчуков Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 22.06.1973
Смерть
22.06.1973
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