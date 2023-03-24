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Слободчуков Андрей Васильевич

Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

29.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912

Отец: Слободчуков Василий Петрович

Мать: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова Евдокия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободчукова Евдокия ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Евдокия ?

Смерть
Неизвестно

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