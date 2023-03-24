Слободчуков Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова Евдокия ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слободчукова Евдокия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слободчукова Евдокия ?
Смерть
Неизвестно