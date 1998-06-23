Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна

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Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

14.06.1924

Дата смерти

23.06.1998

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924

Отец: Слободчуков Василий Петрович

Мать: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровцын Дмитрий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1951

Сын: Бровцын Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1953

Сын: Бровцын Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
После 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович

Смерть
23.06.1998
Похороны
24.06.1998

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