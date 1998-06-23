Бровцына (Слободчукова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1924
Дата смерти23.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1951
Сын: Бровцын Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1953
Сын: Бровцын Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бровцын Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
После 1953
Смерть
23.06.1998
Похороны
24.06.1998