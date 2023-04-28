Епишева (Епишева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишева (Епишева) Акулина

Место рождения

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Епишев Иван

Мать: Епишева Пелагея

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Епишев Степан

Отец ребёнка: Епишев Илья

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.1915

Сын: Епишев Матвей

Отец ребёнка: Епишев Илья

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Епишев Илья

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Маня

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
20.03.1922

Дочь: Добровинская Александра

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Епишев Афанасий

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
?.09.1925

Дочь: Алутина Мария

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Епишев Иван

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Епишев Василий

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Епишев Илья

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епишев Илья

Смерть
04.03.1974
Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: кардиосклероз
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