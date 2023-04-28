Епишева (Епишева) Акулина
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти04.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Епишев Иван
Мать: Епишева Пелагея
Рождение ребёнка
1913
Сын: Епишев Степан
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
?.08.1915
Сын: Епишев Матвей
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Маня
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
20.03.1922
Дочь: Добровинская Александра
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Епишев Афанасий
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
?.09.1925
Дочь: Алутина Мария
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Епишев Иван
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Епишев Василий
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Епишев Илья
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епишев Илья
Смерть
04.03.1974
Причина смерти: кардиосклероз