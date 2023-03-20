Епишев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епишева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епишева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епишева Евдокия

Смерть
1988
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