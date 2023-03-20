Епишев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Епишев Илья
Мать: Епишева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епишева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епишева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епишева Евдокия
Смерть
1988