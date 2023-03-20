Епишев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Смерть
1923
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