(Епишева) Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Епишева) Маня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Смерть
1921
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