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(Епишева) Маня
(Епишева) Маня
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1921
Пол
Женский
Отец
Епишев Илья
1893 г.р.
Мать
Епишева (Епишева) Акулина
1891 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Епишев Илья
Мать:
Епишева Акулина
Смерть
1921
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