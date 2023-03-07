Епишев Матвей
Место рождения
Дата рождения?.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915
Отец: Епишев Илья
Мать: Епишева Акулина
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
С 1941
РККА
Командир отделения 565 стрелкового полка 283 стрелковой дивизии. Во время боя в районе г.Глухов 21 сентября попал в плен, в ноябре 1941 бежал.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Образование
Неизвестно
6 классов средней школы
Смерть
Неизвестно