Епишев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епишев Матвей

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Место рождения

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

?.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Пойменово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Свобода, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Свобода, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Свобода, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Военная служба
С 1941
РККА
Командир отделения 565 стрелкового полка 283 стрелковой дивизии. Во время боя в районе г.Глухов 21 сентября попал в плен, в ноябре 1941 бежал.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Образование
Неизвестно
6 классов средней школы
Смерть
Неизвестно
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