Добровинская (Епишева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1922
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922
Отец: Епишев Илья
Мать: Епишева Акулина
Рождение ребёнка
20.01.1949
Рождение ребёнка
06.07.1950
Рождение ребёнка
13.01.1952
Рождение ребёнка
09.05.1956
Развод
Неизвестно
Муж: Маньшин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добровинский Лев
Смерть
2010
Причина смерти: Рак