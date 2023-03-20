Добровинская (Епишева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровинская (Епишева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1922

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Рождение ребёнка
20.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровинский Лев

Рождение ребёнка
06.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровинский Лев

Рождение ребёнка
13.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровинский Лев

Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добровинский Лев

Развод
Неизвестно

Муж: Маньшин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровинский Лев

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
2010
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Причина смерти: Рак
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