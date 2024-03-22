Добровинский Лев
Место рождения
Дата рождения26.09.1924
Дата смерти04.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924
Отец: Синайко Шоэль
Мать: Добровинская Этя (Бетя)
Рождение ребёнка
20.01.1949
Рождение ребёнка
06.07.1950
Рождение ребёнка
13.01.1952
Рождение ребёнка
09.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добровинская Александра
Смерть
04.08.1991
Причина смерти: Инсульт