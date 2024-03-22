Добровинский Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровинский Лев

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

26.09.1924

Дата смерти

04.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1924

Отец: Синайко Шоэль

Мать: Добровинская Этя (Бетя)

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
20.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровинская Александра

Рождение ребёнка
06.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровинская Александра

Рождение ребёнка
13.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровинская Александра

Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровинская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровинская Александра

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
04.08.1991
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Причина смерти: Инсульт
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