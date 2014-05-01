Алутина (Епишева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алутина (Епишева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1925

Дата смерти

?.05.2014

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1925

Отец: Епишев Илья

Мать: Епишева Акулина

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алутин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алутин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алутин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алутин Николай

Смерть
?.05.2014
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