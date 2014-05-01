Алутина (Епишева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1925
Дата смерти?.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1925
Отец: Епишев Илья
Мать: Епишева Акулина
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алутин Николай
Смерть
?.05.2014