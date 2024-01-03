Махалёв Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1910
Дата смерти30.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Уехал в Сибирь, там получил образование фельдшера. Был неординарным человеком, хороо работал, умел всё по хозяйству сделать. Знал наизусть
Рождение ребёнка
11.01.1940
Дочь: (Махалёва) Людмила
Мать ребёнка: (Бекреева) Клавдия Асафовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: (Бекреева) Клавдия Асафовна
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Махалёв Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: (Анчугова) Анна Васильевна
Смерть
30.03.1957
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер от инфаркта миокарда