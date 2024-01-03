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Махалёв Алексей Иванович

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Место рождения

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

30.03.1910

Дата смерти

30.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910

Отец: Махалёв Иван Петров

Мать: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анчугова) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Упоминание
Неизвестно
Уехал в Сибирь, там получил образование фельдшера. Был неординарным человеком, хороо работал, умел всё по хозяйству сделать. Знал наизусть
Рождение ребёнка
11.01.1940

Дочь: (Махалёва) Людмила

Мать ребёнка: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Махалёв Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: (Анчугова) Анна Васильевна

Смерть
30.03.1957
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умер от инфаркта миокарда

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