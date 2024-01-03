(Анчугова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Махалёв Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно