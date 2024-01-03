(Анчугова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анчугова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Махалёв Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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