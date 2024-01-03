Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1879
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1879
Отец: Тихонов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махалёв Иван Петров
Упоминание
Неизвестно
Вышла замуж рано, жениха практически не знала,т.к. они были из разных деревень. Хорошо шила. Были очень трудолюбивы, но хозяйство у них было с
Рождение ребёнка
1899
Сын: Махалёв Иван
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Махалёва) Анна
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1904
Сын: Махалёв Павел
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Махалёва) Аннушка
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
?.01.1909
Дочь: (Махалёва) Анастасия
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
30.03.1910
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.02.1913
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1914
Сын: Махалёв Поликарп
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Махалёва) Ефросинья
Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров
Смерть
1957