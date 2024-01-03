Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1879

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1879

Отец: Тихонов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Иван Петров

Упоминание
Неизвестно
Вышла замуж рано, жениха практически не знала,т.к. они были из разных деревень. Хорошо шила. Были очень трудолюбивы, но хозяйство у них было с
Рождение ребёнка
1899

Сын: Махалёв Иван

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1901

Сын: Махалёв Александр Иванов

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Махалёва) Анна

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Махалёв Павел

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Махалёва) Аннушка

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
?.01.1909

Дочь: (Махалёва) Анастасия

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Махалёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Махалёв Василий Иванов

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1914

Сын: Махалёв Поликарп

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Махалёва) Ефросинья

Отец ребёнка: Махалёв Иван Петров

Смерть
1957

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