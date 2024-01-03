Махалёв Поликарп
Место рожденияЧелябинская обл., Каргапольский р-н
Дата рождения1914
Дата смерти11.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Беспартийный, был призван Шадринским Челябинским РВК. Последнее место службы - 16 Гв. сд. Воинское звание - сержант. 4 Кл образования, судим в 1933 по ст.111
Смерть
11.08.1943
Новокульнево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Братская могила, в 1947 году было перезахоронение. Братская могила на 90 человек, в т.ч. 3 неизвестных. Перезахоронения производились из д. Девять дуборубов, южнее 200м