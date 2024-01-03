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Махалёв Поликарп

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Место рождения

Челябинская обл., Каргапольский р-н

Дата рождения

1914

Дата смерти

11.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Махалёв Иван Петров

Мать: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва Елена Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
Беспартийный, был призван Шадринским Челябинским РВК. Последнее место службы - 16 Гв. сд. Воинское звание - сержант. 4 Кл образования, судим в 1933 по ст.111
Смерть
11.08.1943
Новокульнево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Братская могила, в 1947 году было перезахоронение. Братская могила на 90 человек, в т.ч. 3 неизвестных. Перезахоронения производились из д. Девять дуборубов, южнее 200м

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