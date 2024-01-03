Махалёв Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1877
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Жил в д. Заозёрная Окунёвского сельсовета Каргапольского района. Крестьянин, погиб в Первую Мировую войну
Рождение ребёнка
1899
Сын: Махалёв Иван
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Махалёва) Анна
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Махалёв Павел
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Махалёва) Аннушка
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1909
Дочь: (Махалёва) Анастасия
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1910
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.02.1913
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Махалёв Поликарп
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Махалёва) Ефросинья
Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна
Смерть
1917