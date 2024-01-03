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Махалёв Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1877

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1877

Отец: Махалёв Пётр Федоров

Мать: Махалева (Суханова) Елизавета Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Жил в д. Заозёрная Окунёвского сельсовета Каргапольского района. Крестьянин, погиб в Первую Мировую войну
Рождение ребёнка
1899

Сын: Махалёв Иван

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Махалёв Александр Иванов

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Махалёва) Анна

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Махалёв Павел

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Махалёва) Аннушка

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1909

Дочь: (Махалёва) Анастасия

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Махалёв Алексей Иванович

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Махалёв Василий Иванов

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Махалёв Поликарп

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Махалёва) Ефросинья

Мать ребёнка: Махалёва (Тихонова) Пелагея Ивановна

Смерть
1917

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