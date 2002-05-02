(Бекреева) Клавдия Асафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1919
Дата смерти02.05.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Закончила педучилище в г. Шадринске. Образование давалось трудно, т.к. её отец не очень старался выучить детей. Работала учителем младших кл
Рождение ребёнка
11.01.1940
Дочь: (Махалёва) Людмила
Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович
Смерть
02.05.2002