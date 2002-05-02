(Бекреева) Клавдия Асафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бекреева) Клавдия Асафовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1919

Дата смерти

02.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1919

Отец: Бекреев Асаф Иванович

Мать: Бекреева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Алексей Иванович

Упоминание
Неизвестно
Закончила педучилище в г. Шадринске. Образование давалось трудно, т.к. её отец не очень старался выучить детей. Работала учителем младших кл
Рождение ребёнка
11.01.1940

Дочь: (Махалёва) Людмила

Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Махалёв Алексей Иванович

Смерть
02.05.2002

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