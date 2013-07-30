Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти30.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Махалёв Алексей Иванович
Мать: Клавдия Асафовна
Рождение ребёнка
08.03.1962
Рождение ребёнка
03.09.1963
Рождение ребёнка
21.12.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2013