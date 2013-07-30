Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

30.07.2013

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Махалёв Алексей Иванович

Мать: Клавдия Асафовна

Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Геннадий Иванович

Смерть
30.07.2013
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