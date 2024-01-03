Макаров Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Геннадий Иванович

Макаров Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Махалёва) Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.