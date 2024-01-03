Бекреев Асаф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бекреев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириленко (Бекреева) Дарья Асафовна
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекреева) Александра
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекреев Семён
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекреев Вавила
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
д. Кубасово Мехонского района Курганской области. Крестьянин из большой семьи. Был скуп.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бекреев Степан
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Ближняя Кубасова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: (Бекреева) Клавдия Асафовна
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Бекреева) Татьяна Асафовна
Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна
Смерть
1940
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область