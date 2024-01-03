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Бекреев Асаф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекреев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириленко (Бекреева) Дарья Асафовна

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекреева) Александра

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекреев Семён

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекреев Вавила

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекреева Анастасия Семеновна

Упоминание
Неизвестно
д. Кубасово Мехонского района Курганской области. Крестьянин из большой семьи. Был скуп.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бекреев Степан

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Ближняя Кубасова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Бекреева) Татьяна Асафовна

Мать ребёнка: Бекреева Анастасия Семеновна

Смерть
1940
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

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