деревня Ближняя Кубасова, деревня Ближняя Кубасова, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Ближняя Кубасова

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9068Кубасова (Стреколева), дер.при р. Исети.582841141171
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Мехонская волость
2016. Кубасова, деревня бывшая государственная, при реке Исети, дворов 62, жителей 341, кожев. з

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
99453Ближняя Кубасовадеревня56°09'00"64°33'00"O-41-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Мехонский сельсовет
37640440106д Ближняя Кубасовадеревня
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