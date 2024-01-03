Бекреева Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекреева Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.02.1935

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириленко (Бекреева) Дарья Асафовна

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бекреева) Александра

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекреев Семён

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекреев Вавила

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекреев Асаф Иванович

Упоминание
Неизвестно
Умерла молодой. Младшей дочери Татьяне было 10 лет.
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бекреев Степан

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Ближняя Кубасова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.03.1919

Дочь: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Бекреева) Татьяна Асафовна

Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович

Смерть
20.02.1935
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

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