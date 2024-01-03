Бекреева Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.02.1935
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириленко (Бекреева) Дарья Асафовна
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекреева) Александра
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекреев Семён
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бекреев Вавила
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Умерла молодой. Младшей дочери Татьяне было 10 лет.
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бекреев Степан
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Ближняя Кубасова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.03.1919
Дочь: (Бекреева) Клавдия Асафовна
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Бекреева) Татьяна Асафовна
Отец ребёнка: Бекреев Асаф Иванович
Смерть
20.02.1935
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область