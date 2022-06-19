(Махалёва) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1940
Дата смерти19.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Педагог, г. Пенза
Рождение ребёнка
05.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалёв Владислав Викторович
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалёв Владислав Викторович
Смерть
19.06.2022
Пенза, город Пенза, Пензенская область