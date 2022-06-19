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(Махалёва) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1940

Дата смерти

19.06.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1940

Отец: Махалёв Алексей Иванович

Мать: (Бекреева) Клавдия Асафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Владислав Викторович

Упоминание
Неизвестно
Педагог, г. Пенза
Рождение ребёнка
05.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалёв Владислав Викторович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалёв Владислав Викторович

Смерть
19.06.2022
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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