Михалёв Владислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1933
Дата смерти04.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1933
Отец: Михалёв Виктор Александрович
Мать: Анна Даниловна
Рождение ребёнка
05.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Упоминание
Неизвестно
Офицер Советской Армии - капитан, инженер, зам. Директора НИИ (г. Пенза). Награждён медалями СССР. Ветеран труда.
Смерть
04.01.2012
Пенза, город Пенза, Пензенская область