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Михалёв Владислав Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1933

Дата смерти

04.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1933

Отец: Михалёв Виктор Александрович

Мать: Анна Даниловна

Рождение ребёнка
05.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Упоминание
Неизвестно
Офицер Советской Армии - капитан, инженер, зам. Директора НИИ (г. Пенза). Награждён медалями СССР. Ветеран труда.
Смерть
04.01.2012
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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