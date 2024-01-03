Михалёв Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Из рабочих, железнодорожник, кочегар паровоза, токарь депо, комсомольско-партийный работник г. Ртищево. Ударник Сталинского призыва и Почё
Рождение ребёнка
26.12.1933
Сын: Михалёв Владислав Викторович
Мать ребёнка: (Корниенко) Анна Даниловна
Рождение ребёнка
16.01.1939
Сын: Михалёв Геннадий Викторович
Мать ребёнка: (Корниенко) Анна Даниловна
Смерть
?.09.1978