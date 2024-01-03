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Михалёв Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Михалёв Александр Александрович

Мать: (Воронова) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корниенко) Анна Даниловна

Упоминание
Неизвестно
Из рабочих, железнодорожник, кочегар паровоза, токарь депо, комсомольско-партийный работник г. Ртищево. Ударник Сталинского призыва и Почё
Рождение ребёнка
26.12.1933

Сын: Михалёв Владислав Викторович

Мать ребёнка: (Корниенко) Анна Даниловна

Рождение ребёнка
16.01.1939

Сын: Михалёв Геннадий Викторович

Мать ребёнка: (Корниенко) Анна Даниловна

Смерть
?.09.1978

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