(Корниенко) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1918
Дата смерти02.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, служащая станции Ильмень
Рождение ребёнка
26.12.1933
Сын: Михалёв Владислав Викторович
Отец ребёнка: Михалёв Виктор Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1939
Сын: Михалёв Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Михалёв Виктор Александрович
Смерть
02.05.1999