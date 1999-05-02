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(Корниенко) Анна Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

02.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Корниенко Данила Иванович

Мать: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалёв Виктор Александрович

Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, служащая станции Ильмень
Рождение ребёнка
26.12.1933

Сын: Михалёв Владислав Викторович

Отец ребёнка: Михалёв Виктор Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1939

Сын: Михалёв Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Михалёв Виктор Александрович

Смерть
02.05.1999

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