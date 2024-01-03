(Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1898
Дата смерти22.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1898
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корниенко Александр Данилович
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корниенко Василий Данилович
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1922
Сын: Корниенко Николай Данилович
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович
Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, домохозяйка
Смерть
22.05.1988