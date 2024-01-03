(Кривобокова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривобокова) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1898

Дата смерти

22.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1898

Отец: Кривобоков Григорий Федорович

Мать: Кривобокова Мария Данилова

Бракосочетание
1915

Муж: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Корниенко Александр Данилович

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Корниенко Василий Данилович

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1922

Сын: Корниенко Николай Данилович

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Корниенко Данила Иванович

Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, домохозяйка
Смерть
22.05.1988
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