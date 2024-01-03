Корниенко Данила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1887
Дата смерти26.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корниенко) Анастасия
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, репрессирован, строил Забайкальскую железную дорогу
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
1917
Сын: Корниенко Александр Данилович
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: (Корниенко) Анна Даниловна
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Корниенко Василий Данилович
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.12.1922
Сын: Корниенко Николай Данилович
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: (Корниенко) Валентина Даниловна
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна
Смерть
26.07.1961