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Корниенко Данила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1887

Дата смерти

26.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887

Отец: Корниенко Иван Данилов

Мать: Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корниенко) Анастасия

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
Из крестьян, репрессирован, строил Забайкальскую железную дорогу
Бракосочетание
1915

Жена: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Корниенко Александр Данилович

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: (Корниенко) Анна Даниловна

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Корниенко Василий Данилович

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1922

Сын: Корниенко Николай Данилович

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: (Корниенко) Валентина Даниловна

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кривобокова) Феодосия Григорьевна

Смерть
26.07.1961

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