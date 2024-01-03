Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.10.1899

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Горников Павел Максимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
09.11.1873

Муж: Корниенко Иван Данилов

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.12.1874

Дочь: (Корниенко) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов

Рождение ребёнка
05.04.1878

Сын: Корниенко Павел

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.10.1881

Дочь: Решетникова (Корниенко) Устинья Иванова

Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов

Рождение ребёнка
15.06.1884

Дочь: (Корниенко) Марина

Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов

Рождение ребёнка
09.12.1887

Сын: Корниенко Данила Иванович

Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов

Смерть
23.10.1899

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