Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти23.10.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Горников Павел Максимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
09.11.1873
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.12.1874
Дочь: (Корниенко) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов
Рождение ребёнка
05.04.1878
Сын: Корниенко Павел
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.10.1881
Дочь: Решетникова (Корниенко) Устинья Иванова
Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов
Рождение ребёнка
15.06.1884
Дочь: (Корниенко) Марина
Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов
Рождение ребёнка
09.12.1887
Сын: Корниенко Данила Иванович
Отец ребёнка: Корниенко Иван Данилов
Смерть
23.10.1899