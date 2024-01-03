Горников Павел Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горников Павел Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Горников Максим Васильев

Мать: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко (Горникова) Лукия Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горников Семён Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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