Горников Павел Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Горников Максим Васильев
Мать: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко (Горникова) Лукия Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Корниенко (Горникова) Агриппина Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно