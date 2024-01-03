Горникова (1 Жена) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1834 и 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Горников Емельян Максимов
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Смерть
Между 1834 и 1837