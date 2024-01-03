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Горникова (1 Жена) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1834 и 1837

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Горников Андрей Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Горников Емельян Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горников Павел Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Смерть
Между 1834 и 1837

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