Горников Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорников Максим Васильев

Горников Максим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Горников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Горников Андрей Максимов

Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Горников Емельян Максимов

Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Горников Павел Максимов

Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горников Василий Максимов

Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горников Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горников Егор Максимов

Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова

Смерть
1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.