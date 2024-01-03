Горников Максим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Горников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Горников Емельян Максимов
Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Горникова (1 Жена) ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горников Василий Максимов
Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горников Дмитрий Максимов
Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Горникова (2 Жена) Анна Михайлова
Смерть
1848