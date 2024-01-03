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Горников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Горников Андрей Васильев Старший

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Горников Андрей Васильев Младший

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Горников Максим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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