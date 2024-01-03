Горников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Горников Андрей Васильев Старший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Горников Андрей Васильев Младший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно