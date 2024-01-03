Горникова (2 Жена) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горников Василий Максимов
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Горников Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Горников Максим Васильев
Смерть
Неизвестно