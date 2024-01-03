Горникова (2 Жена) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорникова (2 Жена) Анна Михайлова

Горникова (2 Жена) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Горников Василий Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Горников Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горников Егор Максимов

Отец ребёнка: Горников Максим Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.